Bursa'da kadına yönelik şiddete karşı bildiri dağıtımına engel

Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından halkın protestoları sürüyor. Birçok kentte kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için çeşitli eylem ve açıklamalar gerçekleştirilirken, Bursa Merkez Setbaşı semtinde TKP'nin yaptığı bildiri çalışmasına polis müdahale etti.

Bursa İl Binası önünde çalışma yapan partililere İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı gerekçe gösterilerek çalışmanın durdurulması istendi. Bir önceki hafta Boyun Eğme gazetesinin satışının yapılabildiği sokakların, kadına yönelik şiddete karşı bildiri dağıtımına kapalı olması dikkat çekti.

TKP Bursa İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada "Her gün en az bir kadının cinayet haberinin geldiği ülkemizde 'Kadına yönelik şiddet son bulsun!' başlıklı bir bildirinin hedef alınması ne anlama gelmektedir?" diye sorularak, dağıtımın engellenmeye çalışmasına ilişkin "Kadın cinayetlerinin faillerinin bu cesareti nasıl ve nereden buldukları sır değildir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"22 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Setbaşı’nda 'Omuz Ver! Kadına yönelik şiddet son bulsun!' Başlıklı bildirimizin dağıtımına polis tarafından müdahale edilmiştir.

Pandemi bahane edilerek, hiçbir yasal gerekçe veya kurul kararı olmadan Pınar Gültekin cinayetinin ve tüm kadına yönelik şiddetin protesto edilmesi amacıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılan ve parti binamız önündeki bildiri dağıtımı ve parti yayın organının satışı fiili durum yaratılarak engellenmiştir. Defalarca var ise yasağa dair kararın tebliğ edilmesini, gösterilmesini talep etmemize rağmen, karar gösterilmemiştir.

Konuyla ilgili en yakın tarihli karar olan 17 Haziran 2020 günlü İl Hıfzısıhha Kurulu’nun 80 Numaralı Karar '14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi'nden söz etmektedir. Ancak bu kararda gazete satışı, bildiri dağıtımı gibi etkinlikler için yasak olmadığı gibi, parti binalarının önünde basın açıklaması yapılabileceği de belirtilmektedir. Üstelik karar 20 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir.

Kaldı ki geçen hafta da tüm Bursa yerelinde Boyun Eğme gazetesi satışı yapılmıştır. Ancak bu hafta tam da Pınar Gültekin'in öldürülmesinin protesto edilmesi için yapılmak istenen faaliyet keyfi olarak engellenmiştir. Soruyoruz: Her gün en az bir kadının cinayet haberinin geldiği ülkemizde 'Kadına yönelik şiddet son bulsun!' başlıklı bir bildirinin hedef alınması ne anlama gelmektedir?

Yurttaşların can güvenliğinden sorumlu olması gereken kurumların tavrı budur. Kadın cinayetlerinin faillerinin bu cesareti nasıl ve nereden buldukları sır değildir.

Çalışmamızın hukuksuz şekilde engellenmesinin takipçisi olacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımıza çağrımızı yineliyoruz: Omuz Ver! Kadına yönelik şiddet son bulsun! Eşitliğin ve özgürlüğün ülkesini kuralım!

TKP Bursa İl Örgütü"