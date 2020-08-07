Bolton'dan Trump’a İran eleştirisi: İran rejimi devrilmeliydi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray’da geçirdiği günleri anlattığı kitabının yayımlanmasının ardından Donald Trump’a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Bolton bu kez de, Trump’ın İran politikasını hedef aldı. Kürt yayın organı Rudaw TV’ye verdiği bir mülakatta İran’a karşı alınan önlemlerin, bu ülkeyi nükleer silah sahibi olma hırsından vazgeçiremediğini belirten Bolton, İran hükümetinin nükleer programını durdurma kararı aldığı konusunda hiçbir işaret vermediğini ve bu nedenle devrilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Bolton, ‘‘Nükleer kapasitenin iktidarda kalmalarına yardımcı olacağına inandıklarını sanıyorum ki iktidardan indirilmeleri ve yerlerine nükleer silah arayışından gerçekten vazgeçecek bir hükümet geçirilmesi gerektiğini düşünmemin temel sebebi bu’’ diye konuştu.

ABD halkı arasında son derece popüler bir fikir olmasına rağmen Trump’ın İran’da bir rejim değişikliği istemediğini de iddia eden Bolton, Trump’ın yıllardır yapıp ettiklerinin yerine ABD’nin ülkenin liderleri olan ayetullahları iktidardan indirmek ve İran’da demokrasiyi yeniden tesis etmek için çalışması gerektiğini söyledi.

Bolton görevde bulunduğu süre boyunca İran’a yönelik sertlik yanlısı politikaları ve İran yönetimine karşı mücadele eden Halkın Mücahitleri örgütüne verdiği açık destekle adından söz ettirmişti.