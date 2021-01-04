Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektör atanmasına karşı eylem

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör olan atanmasına karşı eylem başladı.
Eylemin başlamasıyla birlikte öğrenciler Güney Kampüs kapısında "Kayyum rektör istemiyoruz", "AKP elini üniversitelerden çek" sloganları attılar.
Eylem sırasında Güney Kampüs önünde polis kapıyı barikatlayarak öğrencilere müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından gözaltına alınanların olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı ve öğrencilerin turnikelerden geçmeye başladığı aktarıldı.