Boğaziçi öğrencileri eylemde: Melih Bulu istifa

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı dün büyük bir eylem yapmış, "Kayyum rektör istemiyoruz" demişti.

Dün ve bugün yapılan operasyonlarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler eylemde

Öğrenciler bugün de rektörlük önünde eylemlerine devam ettiler. 'Kayyum' rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırdılar.

Rektör Bulu'nun öğrencilere camdan el salladığı görüldü.

Öğrenciler Beşiktaş'a yürüyor

Eyleme katılan öğrenciler, Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştiriyor. Öğrencilerin Beşiktaş'a yürüyüşü böyle görüntülendi.

Video: Emre Orman

Eylemlerle ilgili yeni ev baskınları: Gözaltılar var

Protestolarla ilgili polis tarafından yeni ev baskınları yapıldı.

Sabah erken saatlerde 6 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Dayanışması, "Bu sabah aldığımız duyumlara göre 8 arkadaşımız daha gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden eylem yasağı

İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak AKP'li Melih Bulu’nun atanmasının ardından bugün de devam edecek eylemler öncesinde salgın bahanesi ile ilçede eylem ve gösterileri yasakladı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir" denirken, "Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır" uyarısında bulunuldu.

ÜKD: Kayyum yerine atanan kayyumları tanımıyoruz

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, bilim emekçilerine iktidarın baskısına direnme çağrısı yapılırken, kayyum rektörleri istifaya çağrıldı.

Bahçeli'den Boğaziçililere 'başı ezilmeli' açıklaması

Bugün gelişmelerle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur'' ifadelerini kullandı.