Hukukçular "Kayyum rektöre karşı öğrencilerin yanındayız" diyerek, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılması ve kayyum uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Sekiz hukuk kurumunca yapılan ortak açıklamada, "Biz, aşağıda imzası bulunan hukuk kurumları olarak, öğrencilerin haklı taleplerinin yanındayız. Demokratik kurumlara, halk iradesine ve akademiye iktidar zoruyla dayatılan kayyum uygulamalarına son verilmesi, gözaltında işkence ve hukuk dışı uygulamaların sona erdirilmesi ve sorumlular hakkında soruşturma açılması, tüm öğrencilerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini yineliyoruz" denildi.

Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukta Sol Tavır Derneği, Katılımcı Avukatlar ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"KAYYUM REKTÖRE KARŞI ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ!

01.01.2021 tarih ve 2021/16 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesine eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu rektör olarak atanmıştır. Uzun bir zamandır hukuksuzca yürütülen kayyum siyaseti iktidar tarafından olağanlaştırılmış ve bu yöntem belediyelere, üniversitelere ve hatta derneklere kadar toplumun tüm iradesine karşı bir saldırı aracı olarak halen kullanılmaktadır.

Üniversite rektörlerinin seçimleri, 12 Eylül Rejimi tarafından göstermelik hale getirilerek üniversite bileşenlerinin iradesini hedef almış, rektörü seçme hakkı yürütme erkine tanınmıştır. Ancak 15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL KHK’ları ile göstermelik olarak yapılan seçimler dahi kaldırılmış ve Cumhurbaşkanı’na, tek başına rektör atama yetkisi verilmiştir.

04.01.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından, teamüllere aykırı olarak Boğaziçi Üniversitesi dışından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına karşı öğrenciler ve akademisyenler anayasal haklarını kullanarak protesto gerçekleştirmiştir. Kayyum rektörün görevden alınması istemiyle bir araya gelen öğrenciler, polis ve özel güvenlik birimleri tarafından hukuka aykırı şekilde saldırıya uğramıştır.

Bu kayyum siyasetine karşı protesto, bilimsel ve akademik özerkliğe sahip çıkma tavrı, başta Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler olmak üzere toplumda da büyük destek bulmuştur. Siyasi iktidar, öğrencilerin haklı taleplerini bastırmak amacıyla; antidemokratik yönetim tarzının dozunu artırmış, normal şartlarda savcılık tarafından çağırılsa ifade vermeye gidebilecek öğrencileri sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarıyla gözaltına almıştır. 28 kişiye yönelik yakalama ve gözaltı kararı verilmiş, 17 öğrencinin kapıları ve evlerinin duvarları dahi kırılmış, ev sakinlerinin başına silah dayanmış; darp, tehdit hakaret gibi hukuk dışı uygulamalara girişilerek gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir.

Gözaltına alınan öğrencilerden ikisine insan onuruna aykırı ve işkence olarak tanımlanan çıplak arama dayatılmış, polisler öğrencileri yere yatırarak zorla pantolonlarını yırtmıştır. Bir öğrenci kafası defalarca yere vurulmak suretiyle darp edilmiş, gözaltı esnasında ters kelepçe yapılarak öğrenciler işkenceye maruz bırakılmıştır. Akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan gerçek dışı açıklamalarla yaşanan süreç devlet eliyle kriminalize edilmeye çalışılmıştır. Bu sabah ise gözaltı listesi genişletilmiş, tekrar insanlık dışı ve işkence niteliğindeki uygulamalarla gözaltındaki öğrencilerin sayısı 36’ya yükselmiştir. Bir yandan ise İstanbul Valiliği salgını gerekçe göstererek tamamen keyfi bir biçimde Beşiktaş ile Sarıyer ilçelerinde düzenlenecek bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamış, Boğaziçi Üniversitesi çevresi adeta bir cezaevine dönüştürülmüştür.

Biz, aşağıda imzası bulunan hukuk kurumları olarak, öğrencilerin haklı taleplerinin yanındayız. Demokratik kurumlara, halk iradesine ve akademiye iktidar zoruyla dayatılan kayyum uygulamalarına son verilmesi, gözaltında işkence ve hukuk dışı uygulamaların sona erdirilmesi ve sorumlular hakkında soruşturma açılması, tüm öğrencilerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini yineliyoruz.

06.01.2021

Avukat Dayanışması

Avukat Hareketi

Çağdaş Avukatlar Grubu

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube

Demokrasi İçin Hukukçular

Hukukta Sol Tavır Derneği

Katılımcı Avukatlar

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi"