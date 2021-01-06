Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yeni ev baskınları: Gözaltılar var

BU SABAH ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE 8 ARKADAŞIMIZ DAHA GÖZALTINA ALINDI. ONLAR BOĞAZİÇİ İÇİN BİR ARADAYDI, BİZ DE ONLAR İÇİN BİR ARADA OLACAĞIZ. GÖZALTILAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!#YaHepBeraberYaHiçbirimiz