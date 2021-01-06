Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yeni ev baskınları: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolarla ilgili polis tarafından yeni ev baskınları yapıldı.
Sabah erken saatlerde 6 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Boğaziçi Dayanışması, "Bu sabah aldığımız duyumlara göre 8 arkadaşımız daha gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
BU SABAH ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE 8 ARKADAŞIMIZ DAHA GÖZALTINA ALINDI. ONLAR BOĞAZİÇİ İÇİN BİR ARADAYDI, BİZ DE ONLAR İÇİN BİR ARADA OLACAĞIZ. GÖZALTILAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!#YaHepBeraberYaHiçbirimiz— Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) January 6, 2021