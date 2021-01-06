Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yeni ev baskınları: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı yapılan eylemlerle ilgili polisin yeni ev baskınları yapması sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolarla ilgili polis tarafından yeni ev baskınları yapıldı.

Sabah erken saatlerde 6 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Dayanışması, "Bu sabah aldığımız duyumlara göre 8 arkadaşımız daha gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

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