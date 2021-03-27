Boğaziçi direniyor: 'Mücadelemiz devam edecek'

Boğaziçi protestolarında LGBT bayrağı açtığı gerekçesiyle öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne arkadaşlarına destek için giden öğrencilere polis saldırmıştı.

Kadıköy'de gözaltına alınan ve tutuklananlar için bir eylem yapıldı. Öğrenciler, "Gözaltında, ev hapsinde, tutsak ne kadar arkadaşımız varsa hepsini alacağız, mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Gözaltına alınan, saldırıya uğrayan arkadaşlarımız için Kadıköy'deyiz" açıklaması yaptı.

Çağlayan Adliyesi önünde polis saldırısı sonucu gözaltına alınan 47 öğrenci serbest bırakılmıştı. Gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenilen 6 öğrencinin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.