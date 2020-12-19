Bein Sports'tan protestoya ilginç çözüm...

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports'un kulüplerle yaşadığı ödeme gerilimi sürerken, bu gerilim bu hafta yeşil sahalara da yansıdı.

"Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protestoda bulunması kararı alınırken, bu uygulamanın ilki dün gerçekleştirildi.

Karagümrük-Galatasaray maçında futbolcular başlama vuruşu sonrası bir dakikalık protestoda bulunurken, bu protestoyu göstermeyen yayıncı kuruluş, takımların kadro dizilişini ekrana yansıttı.