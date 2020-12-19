Bein Sports'tan protestoya ilginç çözüm...

Bein Sports ile kulüpler arasındaki ödeme gerilim nedeniyle dün Karagümrük-Galatasaray maçında futbolcular protestoda bulunmuştu. Kanal protestoyu göstermemek için 'formül' buldu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports'un kulüplerle yaşadığı ödeme gerilimi sürerken, bu gerilim bu hafta yeşil sahalara da yansıdı.

"Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protestoda bulunması kararı alınırken, bu uygulamanın ilki dün gerçekleştirildi.

Karagümrük-Galatasaray maçında futbolcular başlama vuruşu sonrası bir dakikalık protestoda bulunurken, bu protestoyu göstermeyen yayıncı kuruluş, takımların kadro dizilişini ekrana yansıttı.

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Futbolcular yayıncı kuruluşu protesto edecek