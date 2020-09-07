AKP'li Yaman oğlunun düğününü böyle savundu: Yapmasan 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler

Salgın nedeniyle düğünlere getirilen yasağa rağmen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman için Dilovası’ndaki Karayolları Tesisleri’nde 1500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi. Kentte düğünlere yönelik kısıtlamaların getirilmesinden bir gün sonra yapılan organizasyon, büyük tepki çekti.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP’li Yaman, düğüne ilişkin eleştirilere "Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtı verdi.

'Pandemi kurallarına uydum'

Yaman şunları söyledi: "Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla beş-altı kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘Gelme’ diyemem ki… Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler."