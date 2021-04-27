Avukat Müjde Tozbey Erden, istismarcı babanın şikayeti nedeniyle ifade verecek

Konya’da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanırken ilk duruşmada tahliye edilen baba, anne ve kızının “mecburuz” diyerek şikayetlerinden vazgeçmesinin ardından 3 Şubat’ta görülen duruşmada beraat etmişti.

Davanın ilk aşamasında anne ve çocuğun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden ise istismarcı babanın "iftira" iddiasıyla şikayeti üzerine ifade vermeye çağrılmıştı.

İstismarcı babanın şikayeti nedeniyle Erden yarın Antalya Adliyesi'nde savcılığa ifade verecek. Erden sosyal medya hesabından soruşturma ile ilgili, "Serbest kalır kalmaz da çocuğumuzu savunduğum için hakkımda iftiradan şikayetçi oldu. İstismarcıyı ödüllendiren yargı, beni cezalandırmaya çalışıyor.Tabi ki gülüyorum ve dostlarımla yarın oradayız" diye yazdı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise duruşma öncesi "Cinsel istismarcı babayı serbest bırakan adalet sistemi, çocuklarımızı yalnız bırakmayan vekillerimize soruşturma başlatmaktadır. Boyun eğmeyeceğiz" açıklaması yaptı. Derneğin açıklaması şöyle: