Aşıda taşeron sağlık çalışanları unutuldu

Sağlık çalışanları dün geceden itibaren merkezi randevu sistemine girerek CoronaVac aşı randevularını aldılar ve bugün aşılama başladı.

Aile Sağlığı Merkezilerinde (ASM) ve aşı odaları oluşturulmuş olan hastaneler kendilerine ulaştırılan aşıları randevu esasıyla sağlık çalışanlarına yapmaya başladı.

Bunlar olurken, hastanelerde "hizmet alımına" bağlı çalışan personelin unutulduğu anlaşıldı.

Temizlik, güvenlik, bilgi işlem gibi bölümlerde çalışanların aşı randevusu alabildiği görülürken hizmet alımı esasıyla çalışan dolayısıyla sağlık bakanlığı kadrosunda yer almayıp taşeron şirket çalışanı görülenler de unutulmuş olanlar arasındaydı.

Çeşitli hastanelerde yemekhane, radyoloji gibi bölümlerde taşeron işçi olarak tanımlanmış olanlar için henüz adım atılmadığı öğrenildi.

Henüz aşı önceliği almamış olan ama sağlık tesislerinde diğer sağlıkçılar ve hastalarla içiçe çalışan bu kesim hızlı bir çözüm bekliyor.