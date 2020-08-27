Ankara’dan bir Covid-19 hikayesi: Üzgünüz, sistemde görünmüyorsunuz...

Salgının en çok yayıldığı kentlerden biri olan ve son dönemde üst üste yeni “önlem” kararlarının açıklandığı Ankara’da, virüse yakalananların sonrasında yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ailesinden bir kişi koronavirüse yakalanan bir yurttaş, temaslı olduğu için kendisine de test yapılacağını düşündü. Ancak bir süre beklemesine karşın bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.

Salgının yayılması nedeniyle işi giderek zorlaşan ve oldukça zor şartlar altında çalışan filyasyon ekiplerinin artık yeni vakalara ve taramalara yetişemez hale geldiği biliniyor.

'Sonucu pozitif çıktı, ne arayan var ne soran...'

Bu örnekte de ilgili yurttaş kendisiyle iletişim kurulmaması ve belirti göstermesi üzerine bir özel hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı.

Yapılan testin sonucu “pozitif” çıktı ancak ilgili yurttaş yine hiçbir geri bildirim alamadı. Bunun üzerine hastaneleri, sağlık müdürlüğünü aradı ve kronik rahatsızlığı da olduğunu belirterek hastaneye götürülmeyi talep etti.

Ancak kendisine yine hiçbir geri dönüş olmadı. Sağlık müdürlüğü yetkililerinden dönüş alamayan yurttaş, bu kez kendisine yardımcı olması için vekillere ulaşmaya çalıştı.

'Sistemde görünmüyor'

Bir vekil ile kurulan temasın ardından ilgili yurttaşın durumu yetkililere bildirildi ve dikkat çeken bir yanıt alındı.

İlgili yurttaşın “Covid pozitif” sonucu sistemde görünmüyordu.

Yani ya ilgili özel hastane sonucu sisteme girmedi ya da bakanlığın söz konusu sisteminde sorun vardı.

Yurttaşın “pozitif” sonucunun ilgili ekiplere iletilmesi sonrası gönderilen ekipler, ilgili yurttaşı hastaneye kaldırırken, tedavisine de başlandı.

Yaşanan bu olay, benzer durumda kaç yurttaş olduğu ve bu yurttaşların tedaviye ulaşımında nasıl sorunlar yaşadığı sorularını yeniden gündeme getirdi.