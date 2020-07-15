Ankara'da KKKA teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi

Ankara Çubuk'ta Kışlacık Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk babası 58 yaşındaki Arif Aydoğan’ın vücuduna, Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki bahçesinde kene yapıştı. Rahatsızlanan Aydoğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan Aydoğan, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kışlacık Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Oruç, mahallelerinde iki kişinin daha KKKA şüphesiyle hastaneye gittiğini kaydederek, “Maalesef Arif Aydoğan’ı kaybettik ve bugün defnettik. Diğer kişinin ise hastanedeki işlemleri devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492’ye ulaşmış, KKKA’dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 olmuştu.

