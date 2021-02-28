Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi'ne destek videosu

Ankara Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinden akademisyenler bir video yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'ya karşı devam eden protesto eylemlerine desteklerini ilettiler.
"Ankara Üniversiteli akademisyenlerden mesaj var" ifadeleriyle başlayan videoda Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmekte olan direnişin haklılığı vurgulanırken, AKP iktidarının üniversitelere yönelik hamlelerinin bütünüyle gayrimeşru olduğuna dikkat çekildi.
Ankara Üniversitesi Akademisyen Dayanışması tarafından yayınlanan video şöyle: