Ankara Barosu baro seçimlerinin ertelenmesi kararına dava açtı: Sessiz kalmayacağız

Ankara Barosu, baro seçimlerinin ertelenmesi kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle dava açtı.

Çoklu baro yasası ve yaklaşan Türkiye Barolar Birliği genel kurulu düşünüldüğünde bu kararın neye hizmet ettiğini anlamanın zor olmadığına işaret eden Ankara Barosu "Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna duyururuz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada "Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ‘tavsiye’ genelgesiyle, Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, 02.10.2020 tarih, 2020/76 sayılı kararıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir" denildi.

Baroların genel kurullarının yalnızca usullerinin değil, tarihlerinin de yasayla belirlendiğine işaret edilen açıklamada "1136 sayılı kanunun 82. Maddesi düzenlemesi açıktır. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çiğnenmiştir" ifadesine yer verildi.

Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmadığı ve "Covid-19 Salgını’nın Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2. maddesinde de kamu kurumları genel kurullarının sayılmadığı ifade edilen açıklamada "Ayrıca ve açıkça öngörülmedikçe, yorum yapmak suretiyle genel kurala istisna getirilemez" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Bu yasadışı müdahaleye sessiz kalmayacağız'

"Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen 206 günde; baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir 'etkinliğin' ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi; tüm ideolojik duruşlardan bağımsız olarak, seçimde oy verme hakkına sahip bütün avukatların iradelerine teker teker ipotek koyulması anlamına gelmektedir.

Çoklu baro yasası ve yaklaşan TBB Genel Kurulu düşünüldüğünde hak arama hürriyetimizi sınırlayarak baroların genel kurullarından bir gün önce alınan bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak çok da zor değildir.

Bu yasadışı müdahaleye sessiz kalmayacağımızı, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."