'Almanya yıllarca silah satışında AB kurallarını çiğnedi'

Yeni bir araştırmaya göre, Berlin dünyadaki kötü isim yapmış aktörlere silah satarak AB kurallarını sistematik olarak ihlal etti. Barış Araştırmaları Enstitüsü Frankfurt (PRIF), raporunda Alman yapımı silahların ve askeri donanımların sahada daha fazla şiddete yol açtığını iddia ediyor.

Rusya menşeli Russia Today'in haberine göre, Barış Araştırmaları Enstitüsü Frankfurt tarafından yapılan araştırmada, Almanya'nın yıllar boyunca “savaş ve krizden etkilenen ülkelere, insan hakları ihlali olan ülkelere ve çatışma bölgelerine” silah ve mühimmat sattığı bilgisi yer aldı.

AB kriterlerine göre, silah satın alan ülkenin insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı göstermesi, aynı zamanda bölgede barış ve istikrarı koruması gerekiyor. Bununla birlikte, rapora göre Almanya 1990'dan bu yana Cezayir, Mısır ve Endonezya gibi insan hakları sicili bozuk sahip ülkelerle eski Bundeswehr donanımını satmak üzere pek çok anlaşma yaptı.

Araştırma, Berlin’in Suudi Arabistan ve Türkiye’ye askeri teknoloji sağlama konusundaki uzun geçmişine dikkat çekiyor. 2019 yılında, Alman yapımı Leopard 2A4 ana muharebe tankları Suriye Harekatı'nda kullanıldı ve Riyad 2015'ten beri Yemen'de kanlı bir hava savaşı yürütüyor.

Çalışmaya göre, kitlesel sivil kayıplarına ilişkin raporlara rağmen, Alman hükümeti Yemen'in bombalanmaya başlamasından bu yana Suudi Arabistan'a 1,5 milyar avroluk silah satışını onayladı. Raporda, İngiltere tarafından Suudilere satılan ve Yemen şehirlerine hava saldırıları düzenleyen Tornado ve Eurofighter Typhoon uçaklarının da “Almanya'da üretilen parçalar” içerdiğine dikkat çekiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi küresel insani yardım grupları Almanya'yı uzun zamandır Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmaya çağırırken, muhalefet partilerinden bazı politikacılar hükümete Türkiye ile anlaşmaların sona erdirilmesi yönünde baskıda bulundu. Berlin bu çağrılara 2018 ve 2019'da sırasıyla Riyad ve Ankara'ya silah ihracatını askıya alarak yanıt verdi.