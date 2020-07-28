Almanya Libya açıklarına asker gönderiyor

Almanya, Libya'da çatışan taraflara yasa dışı yollarla silah temin edilmesini önlemek üzere alınan Birleşmiş Milletler kararını denetlemek üzere Akdeniz'e asker gönderecek.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, bölgeye gönderilecek Alman askerleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İrini misyonu kapsamında silah ambargosunun uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.

Almanya, bu bağlamda "Hamburg" adlı fırkateynini, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkaracak. Fırkateynin ağusutos ayı ortasında Libya açıklarında göreve hazır olacağı belirtildi.

AB'nin İrini misyonu, geçtiğimiz Nisan ayında başlamıştı. Alman meclisi, mayıs ayında İrini misyonuna askeri destek vermeyi kabul etmişti.