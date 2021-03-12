Tedariki kısan AstraZeneca’ya AB’den ‘daha fazla çaba gösterme’ çağrısı

Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, ilaç şirketi AstraZeneca’nın koronavirüs aşıları için AB’ye taahhüt ettiği tedarik miktarını kısmasına tepki gösterdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Breton, İngiliz-İsveç firmasının aşı tedarikinde AB ile yaptığı sözleşmede belirtildiği gibi "en yüksek çabayı" göstermesi gerektiğini söyledi.

Breton sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “AstraZeneca aşılarının teslimatı: Çaba gösterildiğini görüyorum ama bunlar ‘en yüksek çabalar’ değil. AstraZeneca’nın yılın ilk çeyreğindeki yükümlülüklerini karşılaması için bunlar yeterli değil” diye belirtti.

Şirket Mart sonuna kadar AB’ye 100 milyon doz aşı tedarik etme taahhüdünü, son olarak 40 milyon doza indirmişti.

Öte yandan AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıya ilişkin “kan pıhtılaşması”na yol açtığı iddialarının ardından Danimarka, Norveç ve İzlanda bu aşıların uygulanmasını ihtiyaten askıya aldı. Ardından İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg da belirli bir parti sevkıyatla gelen aşıların kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı: Kullanımın durdurulmasını gerektiren hiçbir bulgu yok

Dünya Sağlık Örgütü ise AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulmasını gerektiren hiçbir bulgu olmadığını bildirerek aşının kullanımına devam edilmesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı da bu aşının kan pıhtılaşmasını artırdığına dair hiçbir bulgu olmadığını bildirdi. Aşılanan 5 milyon kişi arasında "pıhtılaşma kaynaklı damar tıkanması" vakası sayısının 30 olduğunu bildiren Avrupa İlaç Ajansı, "Aşının yararları, risklerinden ağır basıyor ve bu vakalar incelenirken aşılama süreci devam edebilir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı bugün AstraZeneca koronavirüs aşısının olası yan etkilerine “ciddi alerji”yi ekledi.