AKP'den Türkçe Kuran açıklaması: Şov...

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Türkiye'de erken seçim yok" dedi. İBB etkinliğinde Kuran-ın Türkçe okunmasıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bu millet bir daha ne ezanın ne de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunarak ibadetin içine karıştırılmasına müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş, etkinliği "şov" olarak değerlendirdi.

'TBMM'nin aritmetiği yetmiyor'

Muhalefetin erken seçim çağrılarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "TBMM aritmetiği erken seçime imkan tanımıyor" dedi.

Muhalefet partilerinin erken seçim istemesinin mümkün olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin buna harcayacak vakti yok" ifadesini kullandı.