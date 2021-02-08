Abdullah Kiğılı: AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırarak, “AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti” diyen Perakende ve hazır giyim patronu Abdullah Kiğılı, 1 yıl önce verdiği röportajda da ” Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik” demişti.

Bir yıl önce Türkiye’nin tarihin en büyük ekonomik krizine girdiğini söyleyerek “Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak” diyen Kiğılı bu kez Erdoğan ve AKP’yi övgülere boğdu.

Kiğılı, şunları söyledi:

“Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye’nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı’yken ben ANAP’ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider.”

'Erdoğan'ın tarzını çok beğeniyorum'

Sohbetin devamında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın giyim tarzı hakkındaki görüşleri de sorulan Kiğılı, “Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna” ifadesini kullandı.