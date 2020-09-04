ABD'den Çinli diplomatlara yönelik yeni adım

ABD, ülkede bulunan Çinli diplomatlara yönelik yeni kısıtlamalar getirirken, kıdemli olanlar da dahil olmak üzere diplomatların üniversiteleri ziyaret etmesini ya da yerel yönetimlerin yetkilileriyle devletin onayı olmadan buluşmalarını yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’de görev yapan Amerikalı diplomatların önüne çıkarılan ‘‘önemli engellere’’ yanıt verildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenlediği basın toplantısında ‘‘Talep ettiğimiz şey sadece karşılıklılık. Çin’deki diplomatlarımızın erişimleri, ABD’deki Çinli diplomatların erişimlerini yansıtmalı ve bugün atılan adımlar bu yönde önemli bir mesafe kat etmemizi sağlayacak’’ diye konuştu.

Çin’in Washington büyükelçiliği ise ABD’nin kararını ‘‘Çin’in diplomatik ve konsolosluk personeline yönelik bir başka gerekçesiz kısıtlama ve engel’’ olarak niteledi ve ABD tarafının kendisinin ilan ettiği açıklık ve özgürlük değerlerine ters düştüğünü’’ söyledi.

Üniversite ziyaretleri ve yerel yetkililerle yapılacak toplantıların denetim altına alınmasına ek olarak, Çinli diplomatlar kendi elçilik ve konsolosluklarının dışında 50’den fazla kişinin katılacağı bütün kültürel etkinlikler için de ABD’li yetkililerden izin almak zorunda olacak. Dışişleri Bakanlığı, ayrıca bütün diplomatik sosyal medya hesaplarının hükümet hesabı olarak etiketleneceğini açıkladı.

Pompeo, basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığının iktisadi büyüme müsteşarı Keith Krach’in, kısa bir süre önce ABD üniversitelerinin yönetim kurullarını, Çin Komünist partisinin yarattığı tehditler konusunda uyardığını söyledi. Bu tehditler araştırmalar için yasa dışı finansman, fikri mülkiyet hırsızlığı, yabancı öğrencilerin ayartılması ve üstü örtülü yetenek avcılığı biçimlerini alabileceğini belirten Pompeo, üniversitelerin Çin şirketlerinin vakıf fonlarına yatırım yapmasını engelleyecek adımlar atarak, temiz yatırımlara ve vakıf fonlarına sahip olabileceklerini sözlerine ekledi.