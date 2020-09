ABD'de ilk aşılar Ekime yetişecek iddiası

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyaletlerdeki kamu sağlığı yetkililerinden, Ekim ayı içinde yüksek risk gruplarındaki kişilere potansiyel bir koronavirüs aşısı dağıtımı için hazırlık yapmalarını istedi.

ABD’de federal yönetim tarafından milyarlarca dolarlık yapılan koronavirüs aşısının piyasaya sürülme tarihinin yaklaşan Kasım 2020 seçimleri öncesinde önem kazandığı belirtiliyor.

CDC sözcüsü tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, ‘‘İlk planlama amacıyla, CDC, eyaletlere, aşı dağıtımına yönelik kendilerine özgü planlar üzerinde çalışmaya başlamaları için belirli planlama varsayımları sağlıyor. Bunların arasında Ekim ve Kasım aylarında sınırlı sayıda aşıya sahip olma ihtimali de bulunuyor,’’ diye konuştu.

The New York Times gazetesi, daha önce CDC’nin 50 eyaletin tümünden ve beş büyük şehirden yetkililerle planlamaya ilişkin bilgilerle iletişime geçtiğini yazmıştı. Gazetenin paylaştığı belgeler CDC’nin üzerinde çalışılan bir ya da iki Covid-19 aşısının Ekim ayında sınırlı sayıda da olsa kullanılabilir hale gelmesi için planlama yaptığını gösteriyordu. New York Times’ın yayımladığı belgelere göre aşılar ilk olarak sağlık çalışanları, ullusal güvenlik personeli, huzurevi sakinleri ve personeli gibi yüksek risk gruplarında yer alan kişilere ücretsiz olarak uygulanacak.

ABD’nin en önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci ise Çarşamba günü MSNBC’ye verdiği demeçte, Covid-19 aşı denemelerine katılan hasta sayısına dayanarak, Kasım ya da Aralık ayında, üzerinde çalışılan aşılardan birinin güvenli ve etkili olduğuna ilişkin yeterli klinik veri elde edilmiş olabileceğini söylemişti.

Dünya’da en fazla vaka görülen ülke olan ve 180 binden fazla kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ABD’de, salgın yönetimi konusunda ağır eleştiriler alan Trump yönetiminin, seçimlerden önce aşı müjdesi vererek kriz nedeniyle kaybettiği seçmen desteğini yeniden elde etmek istediği belirtiliyor.