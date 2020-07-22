ABD Temsilciler Meclisi Kuzey Akımı 2 yaptırımlarına yeşil ışık yaktı

Haziran ayında Demokrat ve Cumhuriyetçi partilere mensup Kongre üyeleri tarafından teklif edilen Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırımlarının genişletilmesini öngören yasa değişikliği Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

Yasada yapılan değişiklikle birlikte boru hattın projesinde çalışan gemilere, sertifika, sigorta ve liman hizmeti sunan şirketlere yaptırım uygulanabilecek.

Sputnik’in haberine göre, karar Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in geçtiğimiz hafta, AB’nin ‘‘meşru faaliyetlerde bulunan Avrupalı şirketlere’’ üçüncü ülkelerce uygulanacak yaptırımlara karşı olduğunu açıklamasının ardından alındı. Borrell, ayrıca AB’nin yaptırımların sınır ötesi uygulanmasını uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak gördüğünü belirterek, Avrupa’nın politikalarının üçüncü ülkeler tarafından değil ancak Avrupa’da belirlenebileceğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kuzey Akımı 2 projesinde çalışan şirketlere yaptırım uygulamayı planladıklarını açıklamasının ardından Borrell, Trump yönetiminin Avrupalı şirket ve çıkarlara karşı giderek daha fazla yaptırım uygulama ya da yaptırım tehdidinde bulunmasından kaygı duyduklarını dile getirmişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da, yeni yaptırımları Moskova’ya karşı adil olmayan bir rekabeti sürdürmeyi amaçlayan yeni bir siyasi baskı biçimi olarak reddettiklerini kaydetmişti.

ABD Kuzey Akımı 2 projesine Avrupa’nın enerji alanında Rusya’ya olan bağımlılığını arttıracağı ve Moskova’ya siyasi koz vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD’nin projeden vazgeçmesi yönünde baskı uyguladığı Almanya ise Kuzey Akımı 2’nin bütünüyle iktisadi amaçları olduğunu savunarak projeden çekilmeyi reddediyor.

Kuzey Akımı 2 projesinde Rus devlet şirketi Gazprom’un yanı sıra, Fransa, Avusturya, İngiltere-Hollanda ve Almanya menşeli beş Avrupa şirketi yer alıyor.

Tamanlanması halinde boru hattı vasıtasıyla, Doğu Avrupa ülkeleri bypas edilerek yılda 55 milyar metreküpe kadar doğalgaz taşınması öngörülüyor.