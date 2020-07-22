ABD donanması Asya-Pasifik'te iki ayrı tatbikat düzenliyor

ABD donanması Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu hafta Asya sularında Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın dahil olacağı iki askeri tatbikat gerçekleştireceğini bildirdi..

Tatbikatlar, ABD ve Çin arasındaki askeri rekabetin artması ve ABD'nin Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarının ABD tarafından yasadışı olduğunun söylemesinden günler sonra geldi.

ABD uzun zamandır Çin'in Güney Çin Denizi hakkındaki iddialarına karşı düzenli olarak savaş gemileri gönderiyor.

USS Nimitz ve USS Ronald Reagan, bu ay iki kez Güney Çin Denizi'ne konuşlandırıldı, ancak bu hafta Nimitz'in, Hint donanması ile tatbikatlar için Hint Okyanusu'nda olduğu açıklandı.

Hindistan’ın Çin ile ilişkileri de geçen ay Himalayalar’daki tartışmalı sınırda çıkan çatışmalar sonrasında gerginleşmiş ve Hindistan ABD’ye ve Japonya’ya daha yakın güvenlik bağları kurma çağrısında bulunmuştu.

Tatbikatların, Hindistan'ın Andaman ve Nicobar adalarının yakınında, ticaret ve yakıt için dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Malacca Boğazı'nın kuzey ucunda gerçekleştirildiği bildirildi. Hindistan'ın söz konusu adalarda askeri bir üssü bulunuyor.

ABD donanması tarafından yapılan açıkamadan Nimitz uçak gemisi taarru grubunun zerbest ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için Hint Okyanusu'nda olduğu ileri sürüldü.

Hint Okyanusu'ndaki tatbikatın yanı sıra ABD donanmasına bağlı USS Ronald Reagan öncülüğündeki taarruz grubunun da Filipin Denizi'nde Japon ve Avustralya deniz kuvvetlerinin katılımıyla ayrı bir tatbikat düzenlediği açıklandı. Açıklamayaı yapan Avustralya Savunma Bakanlığı, tatbikatların 23 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Bu yılın ilerleyen aylarında ABD'nin Bengal Körfezi'nde Hindistan ve Japonya ile Avustralya da katılacağı deniz tatbikatları düzenlemesi bekleniyor.