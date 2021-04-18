UEFA ve liglerden 'Avrupa Süper Ligi' projesine sert tepki

UEFA, İngiliz Premier Ligi, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Lega Serie A yönetimleri Avrupa'da bazı futbol külüpleri tarafından kurulacağı belirtilen "Süper Lig"e tepki gösterdi.

Ortak bir açıklama yayımlayan kurumlar böyle bir ligin kurulması durumunda bu lige katılacak futbol kulüplerinin yerel liglerden çıkartılacağını ve oyuncularının ulusal takımlarda yer almalarının engellenebileceğini duyurdu.

Açıklamada sözkonusu projenin gerçekleşmemesi için FIFA ve tüm üye birliklerle ortak hareket edileceği ve bunun önüne geçmek için hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde anlınacak önlemlerin değerlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada "Daha önce FIFA ve altı federasyonca duyurulduğu gibi, ilgili kulüpler yurtiçinde, Avrupa'da ya da dünya çapında başka herhangi bir müsabakada oynamaktan men edilecek ve oyuncularının da milli takımlarını temsil etmeleri reddedilebilecek" denildi.

Açıklamada "Fransız ve Alman kulüpler başta olmak üzere başka ülkelerdeki kulüplere buna katılmayı reddetmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Tüm futbol sevenleri, taraftarları ve siyasetçileri bu projeye karşı mücadelede bize katılmaya çağırırız. Birkaç (kulübün) bu ısrarcı bencilliği çok uzun süredir devam ediyor. Artık yeter" denildi.