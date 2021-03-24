Eski FIFA Başkanı Blatter 6 yıl 8 ay futboldan men edildi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski FIFA Genel Sekreteri Jérôme Valcke, görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

FIFA Ahlak İlkeleri (FCE) kapsamında, "görevine sadık olma", "kişisel çıkarları alet etmeme" ve "rüşvetçilik yapmama" kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan ikili, futbolla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde tüm aktivitelerden 6 yıl 8 ay men edildi. İkiliye, ayrıca 1 milyon İsviçre Frankı para cezası verildi.

Blatter ve Valcke'ye 2015 ve 2016 yıllarında verilen cezaların süresinin henüz dolmamasından dolayı, Blatter'in yeni cezası Ekim 2021'de, Valcke'nin yeni cezasıysa Ekim 2025'te yürürlüğe girecek.

Blatter, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte görevinden istifa etmişti.

FIFA'nın mevcut başkanı Gianni Infantino hakkında da, geçtiğimiz Temmuz ayında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.