Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, 'çıplak arama' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'çıplak arama' paylaşımlarına ilişkin 'kasıtlı' yapıldığını tespit ettikleri emareler üzerinde re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, açıklamasında ‘polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin 'FETÖ' silahlı terör örgütünün kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen paylaşımların tespit edilmesi üzerine re’sen soruşturma başlatılmıştır’ denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir."