Melih Bulu tepkisi: #KayyumRektörİstemiyoruz

Türkiye Komünist Gençliği, AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Geçtiğimiz gece 4 üniversiteye kararname ile rektör atandı. Boğaziçi Üniversitesi'nin payına AKP ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı, belediye başkanlığı aday adaylığı ve en son İstanbul Milletvekili adaylığı yapmış olan Melih Bulu düştü" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Siyasi iktidarın üniversitelere kendi temsilcilerini rektör olarak ataması artık istisnai bir durum değil. Bulu'nun adaylıklardaki gericilik performansı başarılı bulunmuş olacak ki bu kez doğrudan "seçildi".

Bulu, atandığı Haliç Üniversitesi’nde Twitter üzerinden online eğitimde koşulların eşitsizliğine tepki gösteren öğrencilere abarttıklarını söyleyerek ve “gerekirse çalışarak ek gelir elde edebileceklerini” öğütlemişti. Hem gerici hem öğrenci düşmanı, tam bir AKP rektörü!

Melih Bulu’nun da atanmış 3 memurun da rektörlüğünü kabul etmiyoruz. Kendilerinin alacağı hiçbir karar meşru değildir. İstedikleri kadar uğraşsınlar, üniversiteler yobazların çuvalına sığmaz. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve tüm üniversitelerde öğrenciler kazanacak!