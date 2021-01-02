Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li rektör

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

AKP adayı rektör

Erdoğan tarafından Boğaziçi'ne atanan rektörün kimliği dikkat çekti.

1992 ODTÜ mezunu olan bir isim olan Bulu, AKP'li kimliğiyle biliniyor.

TUSAŞ'ta proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalışan, P&G'de fabrika müdür yardımcılığı görevinde bulunan Bulu, İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu üyesi.

Bulu'nun bu görevleri dışında en dikkat çeken özelliği AKP'li olması.

2002 yılında AKP Sarıyer İlçesi kurucusu olarak görev yapan Bulu, aynı zamanda AKP'nin Ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olurken, 2015 yılı genel seçimlerinde AKP’den İstanbul Milletvekili aday adayı olmuştu.

Üç üniversiteye rektör oldu

Bulu, Boğaziçi öncesi iki üniversitede daha rektörlük görevinde bulunmuştu.

Önce İstinye, ardından da Haliç Üniversitesi'nde rektörlük görevi yapan Bulu, şimdi de Boğaziçi'nde rektörlük yapacak.