Tarsus'ta sağlık çalışanının tartışılan ölümü

Tarsus Devlet Hastanesi COVID yoğun bakımında hemşire olarak çalışan Kadir Salduz, 26 Aralık sabahı nöbeti sırasında dinlenmek için geçtiği odada ölü bulundu. İlk haberler Salduz'un kalp krizi geçirdiği şeklinde gelirken ölümünün ardından yapılan PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

38 yaşındaki Salduz, önceki yıllarda Lenfoma'ya (lenf bezi kanseri) yakalanmış ve bu hastalığı yenmişti.

Salduz, güncel olarak Lenfoma hastası olmadığı için risk grubunda sayılmıyordu ama Lenfoma geçmişi onu COVID salgını koşullarında dikkat gerektiren bir durumda tutuyordu.

Nitekim, aldığımız bilgilere göre Salduz uzun süre çalışma arkadaşları tarafından gözetilmiş ve kendisinin COVID olmayan bölümlerde çalışması sağlanmıştı. Hastanenin tamamı pandemi hastanesi haline gelince tüm birimler COVID birimi haline gelmiş, Salduz'un da başka bir sağlık birimine tayin edilerek korunması sözkonusu olmamıştı.

Salduz bir süredir COVID yoğun bakımında hastalara bakmaktaydı.

Salduz'a konulmuş bir COVID tanısı yoktu. Bilindiği kadarıyla semptomlara ilişkin bir şikayeti de olmayan Salduz'a ölümünün ardından yapılan PCR testinin pozitif çıktığı ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Kalp krizi deniliyor ama...

Salduz'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda öğrenilecek. Öte yandan, yeni koronavirüsün epitel hücrelerini hedef alan yapısı nedeniyle ani ölümle sonuçlanan bazı dolaşım sistemi sorunlarına yol açabildiği biliniyor. Covid-19 kaynaklı ölümlerin bir kısmı bu şekilde oluşan damar tıkanıklıkları ya da yırtılmalarıyla gerçekleşiyor. Pıhtı atma sonrası kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık olması durumunda hasta kalp krizi geçirebiliyor. Bu riski ortadan kaldırmak için özellikle ilgili başka rahatsızlıkları olan Covid hastalarında ve şüphelilerde kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor.

Ölümünün ardından yapılan testle Covid olduğu anlaşılan Salduz'un Covid şikayetleri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan "risk grubu" içinde kategorize edilmese de hastalık geçmişi nedeniyle korunması gerektiği anlaşılıyor.

Düzenli test yapılmıyor

Covid yoğun bakımında çalışan Salduz'un ölümünden önce yapılmış herhangi bir PCR test kaydının bulunmadığı bilgisine ulaşılırken, ölümü sağlık sistemindeki oldukça temel bir sorunu da gündeme getiriyor.

Milletvekillerine neredeyse haftalık olarak PCR testleri uygulanırken, Covid servislerinde çalışan sağlıkçılara ücretsiz düzenli testler yapılması söz konusu değil.

Tüm Türkiye'de yoğun bakım servislerinde ağır Covid hastalığı geçirenlere bakan binlerce sağlık çalışanı hastalandıkları şüphesi ortaya çıkana kadar PCR testinden geçirilmiyor.

Salduz, üstelik lenfoma geçmişi varken, yoğun bakımda aktif olarak çalışıyordu. Çalışma arkadaşları onu tehlikeden uzak tutabilmek için ellerinden geldiği ölçüde çaba gösterdi. Düzenli PCR testlerinden geçirilseydi, belki bugün yaşıyor olacaktı.