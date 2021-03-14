Soylu'nun annesinin cenazesinde bakanlık genelgesine uyulmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesinde bakanlığın çıkardığı genelgeye uyulmadı.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs genelgesine göre turuncu renkle tanımlanan "yüksek" ve kırmızı renkle tanımlanan "çok yüksek" riskli kategorideki illerde cenaze törenine katılım 30 kişi ile sınırlı.

Yüksek riskli kategorideki İstanbul'da, Soylu'nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katılanlardan sadece protokolde yer alanların sayısı 30'u geçti. Törende ayrıca sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

Öte yandan son olarak YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenindeki görüntülerin ardından özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın törene katılmadığı görüldü.

AA'ya göre Soylu'nun annesinin cenaze törenine katılan isimler şöyle:

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki hükümetlerde görev alan bakanlar, "iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler"...