Bunlar da torpilli 'kullar': AKP'lilerin cenazesi için tüm yasaklar çiğneniyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası 92 yaşındaki Muhammed Emin Saraç önceki gün hayatını kaybetti.

Yandaş medyanın "Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden" dediği Saraç'ın cenazesine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde yüzlerce kişi katıldı. Erdoğan Saraç'ı "Hocamızı imam hatip yıllarından itibaren tanıyorum. Fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve kendisinden de çok istifade ettim. İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti" diyerek övdü.

Koronavirüs önlemlerinin yok sayıldığı cenaze tartışma konusu oldu. Saraç'ın cenazesi yasak olmasına rağmen önce evine götürüldü. Ardından Saraç için "65 yıl görev yaptığı" Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Saraç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmiş oldu. Törene Erdoğan'ın yanında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Tansu Çiller, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ali Koç da katıldı.

Ancak pandemi nedeniyle, ölenlerin cenazeleri eve, camiye ya da bir başka yere götürülmüyor. Doğrudan defin işlemleri için mezarlığa gönderiliyor.

Topbaş'ın cenazesinde de aynı görüntüler vardı

Benzer görüntüler eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde de yaşanmış, Erdoğan bu cenazeye de katılmıştı.

Önce Beyoğlu Belediyesi önünde Kuran okundu, tören yapıldı. Ardından yüzlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde toplandı. Ve Topbaş'ın cenazesi yine Fatih Camisi'ne götürüldü. Erdoğan burada da bir konuşma yapmıştı.

'Cenazelerde 30 kişiden fazlası yasak'

Konuyla ilgili bilgi aldığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilisi de yasakları doğruladı.

Yetkili,"Cenazeyi biz yıkıyoruz, yakınlarından kimseyi alamıyoruz. Camiye ve eve götürülmüyor cenaze. Doğrudan mezarı başında defin gerçekleşiyor. İstenirse orada dua okunuyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın "yapmaya başlıyoruz" diye duyurduğu AKP'nin il kongreleri de koronavirüs pandemisine rağmen yüzlerce kişinin bir araya gelmesi nedeniyle bir süredir tartışma konusu.