Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'katil' olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.
Haber Merkezi
Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'katil' olduğunu düşündüğünü söylemişti.