Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

Haber Merkezi

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir 'katil' olduğunu düşündüğünü söylemişti.

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Biden: Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum