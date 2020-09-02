RTÜK ekran karartıyor: TELE1'e 5 gün ceza!

RTÜK, TELE1’e yönelik sansürü yürürlüğe koydu. Bu geceden itibaren beş gün ekran kararacak.

Haber Merkezi

RTÜK, mahkemenin aldığı "yürütmeyi durdurma" kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1’e verdiği “Beş gün ekran karartma” cezasını bu geceden itibaren uygulamaya koyacağını bildirdi.

AKP talimatıyla kanalın ekranı 5 gün boyunca kararacak.