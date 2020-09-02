RTÜK ekran karartıyor: TELE1'e 5 gün ceza!

RTÜK, mahkemenin aldığı "yürütmeyi durdurma" kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1’e verdiği “Beş gün ekran karartma” cezasını bu geceden itibaren uygulamaya koyacağını bildirdi.

AKP talimatıyla kanalın ekranı 5 gün boyunca kararacak.