Pedofil İngiliz Prensi'nin internet sitesi kapatıldı

Çocuk istismarcısı ve insan kaçakçısı milyarder Jeffrey Epstein’in "yakın arkadaşı" Prens Andrew'ün İngiltere devlet televizyonu BBC'de Epstein'le olan ilişkisini savunmasının ardından kraliyet ailesi adına tüm kamu görevlerinden istifa etmişti.

Prens Andrew, Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biriyle reşit olmadığı zamanlarda zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanmıştı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Andrew hala ifade vermiş ya da hakim karşısına çıkmış değil.

İnternet sitesi kapatıldı

Andrew'un thedukeofyork.org adresli internet sitesi yayından kaldırıldı ve sitenin ziyaretçileri Kraliyet Ailesi'nin web sitesine yönlendiriliyor.

Sayfada pedofil Prens'in ABD'li iş adamı Jeffrey Epstein'la ilişkisinin "Yanlış yorumlanmış" olduğunu söylediği açıklama mevcut.

Newsweek Dergisi, prensin internet sitesinin arşivlenen sürümlerinin 11 Mayıs'a kadar çalıştığını aktarırken, 11 Mayıs ile 3 Temmuz arasındaki dönemin kaldırılabileceğini belirtti.

Buckingham Sarayı sözcüsü yaptığı açıklamada, "York Dükü’nün web sitesinin sağlayıcısı ile yapılan sözleşme sona erdi ve yenilenmedi" dedi ve “Web sitesi York Dükü'nün Hanedanlık web sitesindeki sayfasına yönlendirildi” diye ekledi.

York Dükü'nün söz konusu açıklamasında söyle denildi:

“Jeffrey Epstein ile yanlış yorumlanmış ilişkimden kesinlikle pişman olmaya devam ediyorum. Epstein'ın intiharı özellikle kurbanları için birçok cevaplanmamış soru bıraktı ve ben etkilenen ve bu kötü şeye son vermek isteyen herkese derinden sempati duyuyorum. Sadece zamanla hayatlarını yeniden inşa edebileceklerini umuyorum. Tabii ki, gerekirse, herhangi bir uygun kolluk kuvvetine soruşturmalarında yardımcı olmaya hazırım."

York Dükü, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre ile 2001 ve 2002 yıllarında 17 yaşındayken iki kez zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı. Giuffree'nin suçlamaları yemin altında kayıt altına alındı ​​ve 60 yaşındaki aristokrat iddiaları sürekli olarak reddetti. Hanedanlık üyesi o zamandan bu yana ifade vermeyi reddetti.

Mayıs ayında ABD Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'na Epstein’ın davasında Prens Andrew ile röportaj yapma konusunda karşılıklı bir hukuki yardım talebinde bulundu.

BBC'ye anlatmıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen ABD vatandaşı Virginia Giuffre, suçlamaların arkasında durup yaşadıklarını BBC'de yayımlanan Panorama programına anlatmıştı.

Virginia Giuffre, "(Prens Andrew) hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine'in benden istedikleri de buydu" dedi.

Giuffre, kulüpten çıktıklarında da, Ghislaine Maxwell'in kendisine Prens için ne yapması gerektiğini anlattığını söylüyor:

"Ghislaine arabada, Jeffrey için ne yapıyorsam aynısını Andrew için de yapmamı istedi. Tiksindim."