PE: Ankara Valiliği patron severliğe son vermelidir

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, kafe-bar emekçilerinin Ankara'da dilekçe verme eyleminin bugün valilik tarafından engellenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

ANKARA VALİLİĞİ PATRON SEVERLİĞE VE KEYFİ YASAKLARINA SON VERMELİDİR

Bugün Patronların Ensesindeyiz Kafe-Bar Emekçileri Dayanışma Ağı'nın SGK binası önünde buluşarak gerçekleştireceği dilekçe verme eylemi, Ankara Valiliği’nin hiçbir yasal zemini olmayan uygulamaları doğrultusunda Emniyet tarafından fiilen engellenmiştir.

Hükümet pandemi koşullarında daha da derinleşen ekonomik krizin bütün yükünü emekçilerin sırtına yüklerken, Ankara Valiliği de hakları için mücadele eden işçilere baskı uygulayarak hükümetin işçi düşmanı patron severliğini gözlerden kaçırmaya çalışmaktadır.

Valiliğin bu konudaki keyfiliği anayasal hakları dahi kullanılamaz hale getirmiştir.

Bugün basın açıklamasını takip etmek için SGK önüne gelen ulusal basından muhabirler de bu baskıdan nasibini almış, muhabirlerin emekçilerle görüşmeleri zor kullanılarak engellenmiştir.

Bütün bu uygulamaların hukuksuz olduğunu, asıl amaçlarının işsizliğe, yoksulluğa, çaresizliğe mahkum etmeye çalıştıkları emekçileri sindirmek, susturmak olduğunu ve emekçilerin yan yana gelmesinden neden korktuklarını gayet iyi biliyoruz.

Ankara Valiliği patron severlikten, emekçi düşmanlığından, Ankaralıları yasal haklarından mahrum etmekten, baskıyla, güç gösterisiyle emekçileri sindirebileceğini düşünmekten bir an önce vazgeçmelidir.

Asıl yasaklanması gereken ücretsiz izin, geçici işsizlik gibi patron sever uygulamalardır.

Pandemi bahanesiyle işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya bırakılan tüm emekçi kardeşlerimizi Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağlarında buluşmaya, örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı