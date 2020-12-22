'Geçinemiyoruz' diyen işçilere dilekçe eylemi de yasak!

Ankara'da kafe-bar emekçilerinin dilekçe eylemi polisin müdahalesine ve engellemesine konu oldu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla, "Patronlar için bir fırsat olarak değerlendirilen ücretsiz izin dayatmasının derhal kaldırılmasını, şu an paket servis olarak çalışmakta olan işyerlerinde salgına karşı acilen ciddi önlemler alınmasını ve sigortasız çalıştırılmanın son bulmasını talep ediyoruz" diyerek Ankara SGK İl Müdürlüğü'ne dilekçe vermek isteyen kafe bar çalışanları polisin engellemesine maruz kaldı.

Emekçiler engellemeye rağmen taleplerini içeren dilekçelerini SGK'ya sundu.

Daha sonra NHKM'de buluşan kafe bar emekçileri, basın açıklamasını burada yaptı.