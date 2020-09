NYT, Trump'ın 11 yıldır vergi kaçırdığını iddia etti, ancak Trump'ın hırsızlık operasyonu sistemle çelişmiyor

New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 yıl boyunca vergi kaçırdığının iddia edildiği bir makale yayınladı. Başkan olmadan önce zengin olmasıyla sürekli gündemde kalmaya çalışan ve varlıklarıyla övüne övüne bitiremeyen Donald Trump, New York Times'ın sunduğu verilere göre, ABD başkanı seçildiği yıl yalnızca 750 dolar federal gelir vergisi ödedi.

NYT'de yayınlanan "Trump'ın vergilerinin kronik kayıpları ve yıllarca süren vergi kaçakçılığını gösterir" başlıklı yazıda Trump'ın başkan seçilmeden "Önceki 15 yılın 10'unda hiç gelir vergisi ödemediği" ve "büyük ölçüde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildirdiğini" iddia etti.

Gazete, gazetecilerin incelediği 18 yılın 11'inde Trump'ın federal gelir vergisi ödemediğini söyledi. Golf sahaları da dahil olmak üzere birçok işletmesi, vergilerini düşürmesine yardımcı olan önemli mali kayıplar bildirdi.

NYT ayrıca, elde ettiği belgelerin bağımsız bir mali incelemenin bulgularını değil, Trump'ın ABD vergi denetleme kurumu IRS'e ifşa ettiği bilgileri içerdiğini söyledi. Ancak gazete, kaynağını korumak için belgeleri yayınlamayacağını söyledi.

Pazar günü bir Beyaz Saray basın brifinginde Trump, kendisine yönelik komplolar ve Salı günü ilk kez açık oturuma katılacağı Biden hakkında saldırgan iddialarda bulundu. Trump NYT haberini "YALAN HABER" olarak görmezden geldi.

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Trump olaya dair açıklamasında şöyle dedi:

"Tamamen sahte haberler, hayır. Aslında vergi ödedim. Ve göreceksiniz ki vergi beyannamelerim denetim altındadır, uzun zamandır denetim altındadırlar. IRS bana pek iyi davranmıyor… Bana çok kötü davranıyorlar. IRS'de çalışanlarınız var - bana çok kötü davranıyorlar... The New York Times denedi, aynı şey, biraz da hikaye yaratmak istiyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu en küçüğü. Okuduğum hikayeler o kadar sahtedir ki, çok düzmece."

Trump, bir milyarderin başkanlığı kazandığı yılda neden yalnızca birkaç yüz dolar ödediği konusunda federal hükümete değil de eyalete vergi ödediğini vurgulayarak şunları dedi:

“Her şeyden önce çok ödedim ve çok fazla devlet gelir vergisi de ödedim. New York eyaleti çok para alıyor ve ben eyalette çok para ödedim. Hepsi ortaya çıkacak. Çıkacak ama denetimden sonra."

NYT ayrıca, vergi faturasını düşürmek için Trump'ın "şüpheli tedbirler" kullandığını söyledi; "Büyük kayıplar ilan ettikten sonra iddia ettiği ve aldığı 72.9 milyon dolarlık vergi iadesinin meşruiyeti konusunda IRS ile on yıl süren bir denetim savaşını" kaybetmesi durumunda "100 milyon dolardan fazla" olası bir kayıp yaşama tehlikesiyle karşıya kaldı.

NTY dosyanın devamının önümüzdeki haftalarda geleceğini vaat ederek "Trump'ın uzun süredir gizli tutmaya çalıştığı vergi beyannameleri, Amerikan halkına sattığından temelde farklı bir hikaye anlatıyor." dedi.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak sandıklarda Joe Biden ile karşı karşıya gelecek. Siyasi muhaliflerin ve medyanın onlarca yıllık vergi bilgilerini yayınlama taleplerine uzun süredir kulak asmayan Trump, 1976'dan beri vergi beyannamelerini gizli tutan ilk başkan.

NYT haberinde, "Zarar ilan ederken bile, konut, uçak ve televizyon programları için saç şekillendirmede 70 bin dolar gibi kişisel harcamalarda çoğu insanın dikkate alacağı vergi indirimleri alarak lüks bir yaşam tarzının tadını çıkarmayı başardı" ifadesi kullanılırken "Ivanka Trump, Trump Şirketi'nin bir çalışanı olarak çalışırken, ailenin vergi faturasını düşürmeye de yardımcı olan" danışmanlık ücretleri aldığından bahsedildi. Ancak NYT'nin haberinden anlaşıldığı üzere söz konusu şeyler gizli değil alenen ve sisteme uygun bir şekilde yapılmış durumda.

Trump Şirketi: Tamamı olmasada geneli yanlış bilgiler

İddiaya göre "Son yirmi yılda, Trump, her yıl o grup için ortalama ödeme yapan çok zengin bir kişiye kıyasla, toplam federal gelir vergilerinde yaklaşık 400 milyon dolar daha az ödedi."

Trump Şirketi'nin avukatı Alan Garten, NYT'ye “gerçeklerin tümü olmasa da çoğunun yanlış göründüğünü” söyledi. Garten, "Geçtiğimiz on yılda, Başkan Trump, 2015'teki adaylığını açıkladığından beri milyonlarca kişisel vergi ödemesi de dahil olmak üzere, federal hükümete kişisel vergi olarak on milyonlarca dolar ödedi." dedi.

NYT'nin haberine dair olan ilginç vakaysa daha öncesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddiasını en çok gündeme getiren yayınlardan biri olmasına rağmen Trump'ın vergi kayıtlarında bu iddiayı destekleyen bir bulgunun olmaması ayrıca aktarıldı.