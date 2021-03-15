Mısır’dan Türkiye’ye normalleşme şartı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi.

Shoukry, iki ülke arasında temasın olduğunu doğruladı ancak bunun sınırlı olduğunu söyledi.

Ankara’yla Kahire arasındaki ilişkiler Mısır ordusunun 2013’teki darbesinin ardından sonra durdurulmuştu.

VOA'da yer alan habere göre Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri "Normal diplomatik çerçevenin dışında bir iletişim yok. Eğer Türkiye'den Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun gerçek adımlar gelirse ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den yetkililer geçen hafta Ankara’yla Kahire arasında diplomatik temasların başladığını belirtmiş ve Ankara’nın daha fazla işbirliği aradığını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temasların en üst düzeyin bir altında gerçekleşmekte olduğunu söylemişti.

Mısır istihbarat kaynakları Türkiye’nin iki ülke arasında işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini belirtmişti.