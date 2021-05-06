MHP'nin gazetecilerle sorunu ne: Yanıt 2018 seçim sonuçlarında

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'in Habertürk sunucusu Ebru Baki'yi hedef alan açıklamaları sonrası yaşanan tartışmada Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevlerinden istifa ettirildi. Ancak Baki'nin işine, muhtemelen gelecek tepkiler nedeniyle, şimdilik son verilmedi.

Aslında MHP ile gazeteciler arasındaki bu gerilim yeni değil. Bu gerilim, 2018 seçimlerinin ardından kurulan denklemde MHP'nin iktidar bloğu içindeki gücünün artmasıyla ilgili. MHP bu bloğa dönük korumacı tavrını çeşitli şekillerde sürdürürken, bunun kamuoyu önündeki kurbanları da gazetecilerden seçildi.

Bahçeli'nin teşekkür mesajı!

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden 4 gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tuhaf bir teşekkür mesajı yayınlamıştı. Bahçeli yayınladığı mesajda 72 gazetecinin adını anıp, çalıştıkları kurumları da zikretmişti.

Bahçeli mesajında çoğunluğu gazeteci ve tv yorumcusu isimleri MHP’ye iftira atma ve kötülemekle, MHP'ye özel kin duymakla suçlarken şöyle demişti:

"24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP’ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler"

"Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum."

Hatırlanacağı gibi 2018 seçimlerinde MHP tahminlerinden üzerinde oy almış, baraj altında kalacağına dönük beklentiler doğru çıkmamıştı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra yapılan yorumlarda 2018 seçimlerinin en büyük kazananının MHP olduğu konusunda büyük bir mutabakat sağlandı. Hatta bazı MHP'liler AKP'yi de küçük gören açıklamalar yapınca partiden uyarı almışlardı.

Bahçeli'nin gazetecileri hedef gösteren açıklamasındaki isimlere bakınca sadece AKP muhaliflerini değil, AKP'nin MHP'yle ittifakından memnun olmayanların da anıldığı görülecektir. Aslında bu mesaj, yeni dönemde MHP'nin izleyeceği siyasetin ipuçlarını veren bir açıklama olarak kabul edilebilir. Bir kısmı saldırıya uğrayan bu isimleri, yelpazenin genişliğini anlatması açısından buraya eklemekte yarar var:

Uğur Dündar (Sözcü),

Yılmaz Özdil (Sözcü),

Rahmi Turan (sözcü),

Emin Çölaşan (Sözcü),

Necati Doğru (Sözcü),

Soner Yalçın (Sözcü),

Namık Kemal Zeybek (Anayurt),

Birgül Ayman Güler (Aydınlık),

İsmet Özçelik (Aydınlık),

Mehmet Yuva (Aydınlık),

Oktay Ekşi (aydınlık),

Oktay Yıldırım (Aydınlık),

Rafet Ballı (Aydınlık),

Rıza Zelyut (Aydınlık),

Sabahattin Önkibar (Aydınlık), (Saldıraya uğradı)

Ahmet İnsel (Cumhuriyet),

Ali Sirmen (Cumhuriyet),

Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet),

Aydın Engin (Cumhuriyet),

Erdem Gül (Cumhuriyet),

Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet),

Kadri Gürsel (Cumhuriyet),

Orhan Bursalı (Cumhuriyet),

Özgür Mumcu (Cumhuriyet),

Öcal Uluç (Gözlem),

Nagehan Alçı (Habertürk),

Nihal Bengisu Karaca (Habertürk),

Oray Eğin (Habertürk),

Sevilay Yılman (Habertürk),

Abdulkadir Selvi (Hürriyet),

Ahmet Hakan (Hürriyet), (Saldıraya uğradı)

İsmail Saymaz (Hürriyet),

Taha Akyol (Hürriyet),

Etyen Mahçupyan (Karar),

Mehmet Ocaktan (Karar),

Can Ataklı (Korkusuz),

Hüsnü Mahalli (Korkusuz),

Ümit Zileli (Korkusuz),

Mehmet Tezkan (Milliyet),

Hıncal Uluç (Sabah),

Hilal Kaplan (Sabah),

Melih Altınok (Sabah),

Nuh Albayrak (Star),

Adnan İslamoğulları (Türkiye’de Yeniçağ),

Agah Oktay Güner (Türkiye’de Yeniçağ),

Ahmet Gürsoy (Türkiye’de Yeniçağ),

Ahmet Takan (Türkiye’de Yeniçağ), (Saldıraya uğradı)

Arslan Bulut (Türkiye’de Yeniçağ),

Burhan Ayeri (Türkiye’de Yeniçağ),

Orhan Uğuroğlu (Türkiye’de Yeniçağ), (Saldıraya uğradı)

Yavuz Selim Demirağ (Türkiye’de Yeniçağ), (Saldıraya uğradı)

Güngör Mengi (Vatan),

Kemal Öztürk (Yenişafak),

Hakan Bayrakçı (SONAR), (Saldıraya uğradı)

Bekir Ağırdır (KON-DA),

Özer Sancar (METROPOL),

Faruk Acar (ANDY-AR),

Murat Gezici (GEZİCİ),

İbrahim Uslu (ANAR),

Gürkan Hacir (CNN TÜRK),

Murat Sarı (KONSENSÜS),

Mehmet Murat Pösteki (ORC),

Mehmet Ali Kulat (MAK),

Ahmet Kasım Han (KADİR Has Üniversitesi),

Doç Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi),

Tanju Tosun (Ege Üniversitesi),

Şaban Sevinç (Halk TV),

İsmail Dükel (Halk TV),

İsmail Küçükkaya (FOX TV),

Fatih Portakal (FOX TV).

Bu listede yer alan isimlere dönük zaman içinde gerçekleştirilen saldırılar aslında 2018 sonrasında oluşan denklemi eleştiren isimlerden seçildi.

Bu saldırılardan ilki gazeteci Ahmet Takan'a yapıldı. Takan 13 Kasım 2019 yayımlanan "AKP’den Biri MHP’nin Başına Geçer mi?" başlıklı yazısında "Devlet Bahçeli, aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP’nin başına yeni bir isim gelecek" ifadelerini kullanmış, sonrasında MHP’den sert tepkiyle karşılaşmıştı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatan, Takan'ın yazısı sonrası şu sözleri sarf etmişti: "Kiralık kalemini bu sefer, MHP’de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur"

Bu açıklamadan kısa süre sonra Takan saldırıya uğradı. Takan saldırıyla ilgili şöyle konuştu: “Uzun süredir hatta yıllardır tehdit alıyordum. Ancak bu tehditler şimdiye kadar fiili bir saldırıya dönüşmemişti. Beyzbol sopalı saldırgan aniden üzerine geldi, fark edip geriye doğru hamle yaptım, sopa çantama, sırtıma ve belime geldi. Gazeteci olarak doğru bildiklerimi yazmaya devam edeceğim”

Orhan Uğuroğlu, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Hakan Bayrakçı da "teşekkür listesinde" yer alıp 2 yıl içinde MHP'liler tarafından hedef gösterilip saldırıya uğradılar.

Bu isimlere yakın zamanda Levent Gültekin de eklendi. Gültekin de MHP'yi eleştiren sözlerinin arından 8 Mart'ta Bakırköy'de çok sayıda kişinin üzerine çullanmasıyla saldırıya uğradı. Dün saldırı nedeniyle tutuklu bulunan 2 kişi de serbest bırakıldı.