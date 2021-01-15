Menemen'den Erdoğan'ı aradı, '3 CHP'li bize oy verdi' dedi

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından yapılan seçimin beraberlikle sonuçlanmasının ardından önceki gün tekrarlanan başkanvekilliği seçiminden AKP'li aday Aydın Pehlivan çıkmıştı.

Menemen Belediyesi Başkanvekili olan Pehlivan dün göreve başlarken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tebrik ziyareti için Menemen'e gitti.

'CHP içinden 3 üye bize oy verdi'

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Dağ, AKP Menemen İlçe Başkanlığı'nda cep telefonuyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Dağ, meclisteki üye dağılımını soran Erdoğan'a “12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10, MHP 2 efendim” sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan’ın, “12 mi ? Peki o zaman nasıl 15-15 oluyor” sorusunu Hamza Dağ, “CHP içinden üç meclis üyesi de bize oy verdi” diyerek yanıtladı. Erdoğan sözlerini; “Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen'de Aydın Bey'e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadesiyle tamamladı.

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 23 Kasım 2020 günü yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınmasının ardından başkanvekili seçimini AKP kazanmıştı.

15 CHP'li, 10 AKP'li, 3 İYİP'li, 2 MHP'li ve 1 bağımsız olmak üzere 31 üyesi olan Menemen Belediye Meclisi başkanvekilini seçmek için ilk olarak 1 Aralık 2020'de toplanmıştı. Millet İttifakı üç fire verince seçim 15-15 beraberlikle sonuçlanmış, kura çekimine gidilmişti.

Kuradan CHP'li aday Deniz Karakurt çıkmış, AKP'nin işlemin usule aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurması ve İzmir Valiliği'nin yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden kura çekiminin tekrarlanması kararı almasının ardından meclis 13 Ocak 2021 günü olağanüstü toplanmıştı.

Bu toplantıda İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın siyah renkli torbadan yaptığı kura çekiminde bu kez AKP'li aday Aydın Pehlivan'ın ismi çıkmıştı.