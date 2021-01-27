15 ABD kenti Küba’yla sağlık iş birliği yapılmasını istiyor

ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin son günlerinde giderayak aldırdığı “Küba’nın terör destekçisi ülkeler listesine dahil edilmesi” kararı, kendi ülkesi de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde şiddetle reddedilmişti.

Son olarak Seattle Kent Konseyi, yeni Başkan Joe Biden’dan Küba’nın sözde terörizm destekçisi ülkeler listesinden çıkartılmasını talep etti. Ayrıca, Seattle Hükümet Sekreteri Monica Martinez Simmons tarafından imzalanan kararda, Küba ve ABD arasında sağlık alanında iş birliğinin derhal başlatılması gerekliliği vurgulandı.

Küba’nın sağlık alanındaki örnek dayanışmasının ve bu alandaki önemli tecrübesinin altını çizen Martinez Simmons, Seattle ve Küba’nın ilgili sağlık kurumları arasında bilgi aktarımının ve ortak çalışmanın başlatılması gerektiğini söyledi.

Kararda ayrıca, ABD’nin Küba’ya uyguladığı 60 yıllık ekonomik, ticari ve mali ablukaya son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Bugüne kadar aralarında Minnesota, San Francisco, Richmond ve Berkeley gibi kentlerin de olduğu toplamda 15 ABD Kenti Covid-19 pandemisinde Küba’yla sağlık iş birliği yapma isteğini dile getirmiş oldu.