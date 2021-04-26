Köylülerin taş ocağına karşı İkizdere'deki direnişi sürüyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağına karşı direnen bölge halkına dün jandarma biber gazlı, coplu saldırıda bulunmuş ve birçok köylü gözaltına alınmıştı.

Taş ocağına karşı direniş bugün de sürdü. Jandarma köylülerin ve çevreden gelenlerin yolunu keserken, yurttaşlar alana patika yollardan geçerek ulaştı. Köylüler bugün de jandarma saldırısına uğradı. 15 kadar kişi gözaltına alındı.

Dünkü saldırıdan sonra alan bölge ablukaya alınırken direnişi takip eden HDP'li milletvekili Murat Çepni köylülerin direnişini duyurdu. Öte yandan kazılar nedeniyle ufak çaplı toprak kaymalarının olduğu görüldü.