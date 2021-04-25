Valilik Cengiz'e sahip çıktı, köylülere jandarma saldırısını savundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağına karşı direnen bölge halkına bugün jandarma biber gazlı, coplu saldırıda bulunmuş ve birçok köylü gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde ise jandarma ekipleri köylülerin evlerine giderek eyleme katılmamaları için tacizde bulunmuştu.

Köylülerin kendi arazilerinde çekilen görüntülerin ardından Rize Valiliği bir açıklama yaparak tarlasına giden, hayvancılıkla uğraşan köylülere ceza kesilmediğini savundu, ceza kesilen köylüleri "muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişiler" olarak niteledi.

Taş ocağına karşı çıkan köylülere "idari yaptırım" uygulandığını açıklayan Valilik, Cengiz Holding'e de "ilimiz için çok önemli ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağı" sözleriyle sahip çıktı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rize-ikizdere İlçesinde, 'Çay tarlasına giden vatandaşlara Jandarma ceza yazıyor' şeklinde, yanlış/eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığı görülmüştür. İlimizin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmamıştır. Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Her yerde olduğu gibi İkizdere İlçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler, kesinlikle tarlasına giden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan, kamu görevlilerinin çalışmasına sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Bugün sabah saatlerinde jandarmanın evlerine gidip köylülere kimlik sorduğu anlar böyle görüntülenmişti: