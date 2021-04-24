Taş ocağına karşı mücadele eden köylüler iş makineleri önüne arı kovanları yığdı

Rize’nin İkizdere İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına izin vermeyen köylüler eylemlerini 3. günde de sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına rağmen ormanlık alanlar içindeki patika yollardan bölgeye ulaşan köylüler bugün iş makinelerinin önlerine arı kovanlarını yığdı.

ANKA'nın haberine göre bölgede yaşayan Osman Baş, taş ocağı yapılması planlanan alanın etrafının arı kovanlarına ev sahipliği yaptığına, su kaynakları barındırdığına dikkat çekti.

Baş "Bu bölgede organik bal üretimi yapılıyor. Vadide yaban hayatı var. Köylülerimizin haklı tepkisi göz önünde bulundurulmalı. Biz bu doğanın taş ocağı uğruna bozulmasını istemiyoruz. Doğal bal üreten kovanlarımızı iş makinesi çalışacak yere koyduk. Birlik kararı alan köylülerimiz neden bu alanı savunuyor? Çünkü bu vadi giderse, çay üretilemeyecek, bal üretilmeyecek, sağlıklı temiz su hiç içemeyecekler. Bununla birlikte suyumuz kuruyacak. Oluşan tozdan gürültüden, patlatmalardan yabani hayvanlar rahatsız olacak. Ve yaşadığı bu toprakları terk etmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.