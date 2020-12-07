Kılıçdaroğlu'ndan AKP'lilere: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Niye yetkiler bir kişide bağlandı? Orta vadeli program yayınlandı mı? Yayınlanmadı" dedi.

"Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, AKP sıralarından gelen "Aday ol" çağrısına "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diye yanıt verdi. CHP lideri "Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- "Sağlıkçıların başarısını hep beraber alkışladık. Sağlıkçıların önüne hastaları gönderen kimdi? Önlemi almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış, eksik bilgileri veren kimdir?

- Saygın bir devlet vatandaşlarına yalan söylemez.

- Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız?

- Doktorların başarısını kendinize mal etmeyiniz. Sağlıkçıların tamamı devlet memurudur. Yapmamız gereken bütün sağlıkçıları alkışlamaktır. Birer aylık ikramiye vermediniz.

- 156 ülkeye yardım yaptınız. Şu soruyu sormadınız mı: 5 tane maskeyi dağıtmak için kendi içinizde tartıştınız. Biz dağıtmak istedik. Vay CHP'li belediyeler nasıl dağıtır?

- CHP'li belediyeler yardım kampanyası açtılar banka hesaplarına el koydunuz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca devam ettirdiği aş evi var. Banka hesabında biriken paralara el koydunuz.

- Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına. Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir.

- Niye yetkiler bir kişide bağlandı? Orta vadeli program yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanında yayınlanmadı? Kim engel oldu?

- Geçen hafta burada bir araştırma önergesi tartışıldı. 128 milyar dolar kime satıldı diye. Dolar düşüktü o zaman, 'hayır' dendi. Evde çocuklarınız sorarsa ne cevap vereceksiniz? 128 milyar dolar kime satıldı. Emekli mi aldı, köylü mü aldı, kuaför mü aldı? Kim aldı bu parayı, bu soru havada. Milli iradenin tecelligahı olan kurum bunu araştırmayın, malı götürene de dokumayın dediği zaman bu kurumun saygınlığına da gölge düşer.

Merkez Bankası'nın kasası eski 47 milyar dolar

- Merkez Bankasının kasası eksi 47 milyar dolar. Kim bu ülkeyi bu hale getirdi? Yani bu çocuklarımızın ödeyeceği para. 47 milyar dolar merkez bankasında nasıl açıldı. Bunu biz ve torunlarımız ödeyecek. Bu kurum neyi araştıracak? O zaman arkadaşlar, kanaryalar ne kadar yaşar diye önerge verin, belki arkadaşlar buna evet.

- Biz yerli ve milliyiz diyorlar, yerli olduğunuzdan şüphem yok ama milli olduğunuz konusunda şüphelerim var. Bir ülkenin milli olduğu parasından anlaşılır, şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin bankalarında mevduatın yüzde 56,3’ü Amerikan doları ile. Bu nasıl bir millilik, nasıl bir politika ki ülkeyi bu hale getirdi. Türk Lirası’nı kim itibarsızlaştırdı?

- Madem ki Türkiye Varlık Fonu orada, bu paralar nereye gidiyor? 170 milyarın denetlenmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Varlık Fonu’nun denetlenmesi gerekiyor. Kısa vadeli borçları 2017’de 26 milyar lira idi. Hiç vicdanınızla sorguladınız mı bu para nereye gidiyor? Bu kadar fakir fukara var bu ülkede.

- Borsa İstanbul’u 200 milyar dolara sattıklarını söylediler. Borsa İstanbul’un kârlılık oranı yüzde 52. İki ay sonra çıkaracaklar, böyle bir satış olabilir mi? 1 liraya da satabilirlerdi.

- Arkadaşlar, sizin saygıdeğer Genel Başkanınız çıkıp milletin önüne ‘Ey Kılıçdaroğlu, burada milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak dedi mi’. Şimdi milletin cebinden milyon dolarla çıkıyor.

- Her söylediğim cümle doğrudur. Genel başkanlar veriye dayalı konuşmalıdır. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Bakınız yerli ve milliyim diyordunuz gayri milli bir ittifak. İhaleyi alan kim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Neden Amerikan doları ile ihale yaptınız. Haydi diyelim kabul ettik, itiraz organı Londra Mahkemeleri… Sizin yerli ve milli anlayışınızın bu mu. 5’li çete denilen gruba Türk lirası eridikçe kur farkı ödüyorsunuz. Sayıştay raporlarına göre 69 milyona yakın kur farkı ödendi.

- İktidar olacağız ve bu 5’li çetenin soygunlarına son vereceğiz ve bütün kaynaklarımızı bu 5’li çeteden kurtaracağız.

- Maçların yayınlanma hakkını Katar’a verdiniz. Dolar aldı başını gitti, ben anlaşmaya uymuyorum dedi. Binlerce esnafa bir kuruş para vermediniz, bir Katarlı firmaya tek sefer 90 milyon dolar indirim yaptınız. Anlaşma var, o parayı vermesi gerekiyor. Sadece bu mu, hayır. Dolar üzerinden de değil Türk lirasına çevirin ve sabitleyin dediler, onu da yaptılar. Bana söyler misiniz Allah aşkına, bir firmaya bunu yapıyorsunuz, işçiye de günlük 38 lira ile krallar gibi yaşa diyorsunuz.

- Her yıl bütçeden milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor ama verilmiyor. Türkiye’nin milli geliri var ve açar bakarsanız, çiftçinin bu iktidardan 210 milyar lira alacağı var.

- Esnaf, çiftçi bu durumda, çöplerden kağıt toplayan vatandaşlar var ama sizlerden bazıları bir maaş değil, iki maaş değil, üç değil, beş maaş alıyorlar. Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu?

'Tank Palet satılmadı diyor Erdoğan, doğru bedavaya verildi'

- Tank Palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi Tank Palet fabrikasını başkasına teslim etmiştir. 128 milyar dolar kimlere sattınız diye soruyoruz. 1 dolar bile olsa bu memleketin namusu var orada. Bu ülkenin sırları var orada. Ethem Sancak’ın hangi tank yapma işi var bana söyler misiniz? Tank Palet’in Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir şey söz konusu değil diyor Erdoğan, doğruya doğru. Bir kuruş bile alınmadı, bedavaya verildi orası. Özelleştirmedik diyor, kendi imzaladığını okumamış belli ki.

Asgari ücret açıklaması: İşveren de mağdur olmasın

- 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 lira. Asgari ücret 2 bin 325 lira. Gelin şu kararı hep beraber alalım. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun. Vergiden muaf tutalım. İşveren de mağdur olmasın.