Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi önceki dönem başkanı Mehmet Özdağ'ın EMO Genel Merkez Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette AKP iktidarı tarafından 05.10.2020 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan, "Elektrik Piyasası Kanunu" ile "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında tartışma gerçekleştirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

EMO Genel Merkez YK üyesi Mehmet Özdağ, başlıca içeriği "elektrik piyasası" olan bir kanun teklifi hazırlanırken, konunun doğrudan muhattaplarından biri olan Elektrik Mühendisleri Odası'ndan görüş alınması konusunda adım atılmadığını belirterek, AKP iktidarının kanun teklifleri aşamasında her zaman tercih ettiği ve toplumu da alıştırmaya çalıştığı "torba" mantığıyla hareket ettiğini dile getirdi.

'Yasalar, toplum tarafından tartışılmasın isteniyor'

"Kanunlar resmen halktan kaçırılmaya çalışılıyor. İktidarın aceleyle geçirmeye çalıştığı yasalar, toplum tarafından tartışılmasın isteniyor" diyen Özdağ, "Toplam 46 kanun maddesi ve pek çok alt fıkradan oluşan değişiklik tekliflerinin gerekçesi 'Özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek' olarak açıkça belirtilmiş. Şaka gibi! Gerçekten de 486 maddeyi didik didik araştırdık değerlendirdik ve içerisinde sanayiciye, çiftçiye, esnafa ve emekçi halkımıza dair hiçbir şey göremedik" diye konuştu.

Özdağ şunları söyledi:

"Bu kanun teklifi açıkça kırsaldaki halka ait mülkiyetin ve kamu varlıklarımızın, doğal ve kültürel mirasımızın özel şirketlere devredilmesinin hızlıca yapılabilmesinin yollarını yaratmak amacıyla hazırlanmış. Enerji, maden üretim şirketlerinin ve dağıtım şirketlerinin kamusal açıdan denetimsiz ve kontrolsüzce faaliyet yürütmelerinin, bunları yaparken de vergi yüklerinin azaltılması hedeflenmiş. Kamuya karşı yıllardır sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketler adeta ödüllendirilmiş."

EMO tarafından teklife dair hazırlanan rapor ve açıklamaların da tartışıldığı ziyaret için Özdağ, TKP üyelerine teşekkür etti. Ziyarette; siyasi iktidarın emekçi halkın değil patronların yararına yürüttüğü yağma ve talan politikalarına karşı emekçi halkın ve meslek örgütlerinin dayanışması gerektiği vurgulandı.