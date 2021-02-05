Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı: Demeyeceğiz çünkü seçilmiş...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerini hedef aldığı açıklamasında "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Demeyeceğiz çünkü CB’nı seçilmiş, kayyum rektör ise siyasi gerekçe ön planda tutularak atanmış bir kişi. Bu nedenle Melih Bulu istifa diyecek,seçilmiş CB’nını ise sandıkta halkın takdirine sunacağız. Halkın iradesine saygı duymayanların anlamasını beklemek zor olsa da durum böyle" ifadesini kullandı.