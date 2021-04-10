İzmir Seferihisar Semt Evi açıldı

Verilen uzun soluklu mücadele ve emekler sonucunda, Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünde açılan semt evlerine bugün düzenlenen bir etkinlikle Seferihisar'da bir yenisi eklendi.

Düzenlenen açılış etkinliği Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Başkanı Gizem Batı Ayaz'ın konuşması ile başladı. Ayaz sözlerine, “Bugün burada açılışını yaptığımız Semt Evi ile birlikte İzmir’deki Semt Evi sayımız 13'e yükseldi. Seferihisar Semt Evi de dayanışma ve aydınlanmanın merkezlerinden birisi olarak mücadelemizi büyüteceğiz bir yer olacak” dedi.

Konuşmasına zaten krizde olan düzenin pandemiyle de birlikte emekçiler açısından daha da çekilmez bir hale geldiğini belirterek devam eden Ayaz, tüm Seferihisarlıları bu düzene karşı mücadele etmeye, semt evi ile dayanışmaya ve TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.

Ardından Seferihisar Semt Evi adına söz alan Duygu Benzer, Seferihisar Semt Evi’nin, ilçe sakinlerinin bir araya gelecekleri, ortak sorunların konuşulacağı ve birlikte çözümler üretileceği bir yer olacağını belirtti. Bununla birlikte aydınlanma ve dayanışmanın yaygınlaşması için çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik eğitici ve öğretici atölyelerde, müzik dinletilerinde ve film gösterimlerinde bir araya geleceklerini duyuran Benzer, konuşmasını, “Seferihisar Semt Evi, Seferihisar’ın çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, işçilerine ve kısaca tüm Seferihisarlılara armağan olsun. Yaşasın dayanışma, yaşasın mücadele!” diyerek sonlandırdı.