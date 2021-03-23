'İsrailli eski istihbarat yöneticileri nükleer anlaşmayı destekliyor'

ABD'li The Hill gazetesinde, ABD'li Cumhuriyetçilerin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nükleer Anlaşma karşıtlığını eleştiren bir makale kaleme alındı.

Makalede, eski İsrailli istihbarat yöneticilerinin ABD'nin 2015 yılında İran'la imzaladığı Nükleer Anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı olumsuz bulmadığı kaydedildi.

Makalede yer alan bilgilere göre, İsrail istihbaratında görev yapmış 6 eski yöneticiden 4'ü anlaşmadan övgüyle söz ederken, 2'si İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya dönük sert eleştirilerini onaylamadı.

Aynı şekilde, İsrail ordusundaki bazı eski yetkili ve komutanların, bazı İsrailli atom uzmanlarının, bir eski iç güvenlik yöneticisinin ve bir eski başbakanın nükleer anlaşmayı övdüğü aktarıldı.

Mossad'da 1989-1996 yılları arasında görev yapmış olan Şabtay Şavit'in, anlaşmanın İsrail'in "yeni Ortadoğu düzenine dahil olması" fırsatı sunduğunu söylediği belirtildi.

Makalenin aktardığına göre, 1996-1998 yıllarında Mossad yöneticiliği yapmış olan Danny Yatom da, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin bir hata olduğunu, "anlaşmada kalmanın İran'ı daha fazla taahhüte zorlamaktan daha kolay olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Mossad'da 1998-2002 yıllarında yöneticilik yapan Efraim Halevy de, anlaşmanın "sıkı kontrol sistemi" işlevi gördüğüne ve İran'In nükleer kapasitesinin en az 10 yıl sınırlandırabileceğine inandığını belirtti.

Eski Mossad yöneticilerinden Tamir Pardo da, İran'la nükleer anlaşmaya dönme girişimlerini olumlu bulduğunu kaydetti.

İsmini vermeyen eski Mossad görevlisiyse, Netanyahu'nun anlaşmaya dönük saldırgan tavrına tepki gösterdi. Eski yetkili, İsrail'in bugünkü durumunun, nükleer anlaşmanın imzalandığı dönemden çok daha kötü olduğuna ve İran'ın bu dönem uranyum zenginleştirme faaliyetlerini çok hızlandırdığına işaret etti.

İsrailli istihbarat kurumu Şin Bet'in eski yöneticisi Ami Ayalon da "Nükleer anlaşma en iyi seçenek" dedi. Şin Bet'in bir diğer eski yöneticisi Garmy Gilon da, 2017'de Trump'a mektup yazarak, anlaşmadan ayrılmama çağrısı yaptığını ve bu anlaşmanın "açık bir başarı" ve "İsrail için merhamet" niteliği taşıdığını söylediğini aktardı.

2009-2011 yıllarında Netanyahu'nun ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış olan eski üst düzey Mossad yetkili Uzi Arad da "Ulusal güvenlik çevresinin büyük çoğunluğu anlaşmayı olumlu buluyordu" dedi. İsrailli emekli general Yair Golan da, "Anlaşma İsrail'in çıkarınaydı" diye konuştu. Eski Başbakan Ehud Olmert de, Netanyahu'nun anlaşmaya yaklaşımını "felaket bir yanlış" olarak niteledi.

Makalenin sonunda, "İsrailli casuslar belli ki o dönem olduğu gibi şimdi de Netanyahu'nun aşırı yanlış değerlendirmesine karşı çıkıyor. Cumhuriyetçiler bunu not etmeli" değerlendirmesi yapıldı.